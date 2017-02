Mais uma obra pública foi iniciada e não concluída em Rondonópolis. Desta vez, a paralisação das obras atingiu a construção da ponte de concreto armado localizada sobre o Córrego Bambu, na Avenida Ponce de Arruda, no Jardim Ipanema. Fazendo parte do mesmo contrato, a construção de ponte de concreto similar sobre o Córrego Bambu, na Avenida Presidente Kennedy, foi inaugurada pelo ex-prefeito Percival Muniz em dezembro passado. Um impasse entre empresa contratada e Prefeitura pode protelar a retomada das obras.

A construção das duas pontes vinha sendo conduzida pela Connor Construtora Ltda. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, por duas vezes, a Prefeitura informou o representante da empresa e seu encarregado a respeito das tratativas contratuais referentes a obra localizada na Avenida Ponce de Arruda e da necessidade da retomada da mesma, mas sem sucesso. Nesse sentido, no começo desta semana, deu um prazo de três dias úteis para execução dos serviços contratados referentes à ponte.

A Prefeitura aponta que o contrato inicialmente lavrado já deveria estar finalizado, pois foi assinado em 03 de fevereiro de 2016. A placa no local indica que a obra, começada em março de 2016, deveria estar conclusa em agosto do mesmo ano. A obra não foi concluída, segundo a Prefeitura, havendo sucessivos aditamentos contratuais de reprogramações e prazos (no total 7 aditamentos).

A paralisação da obra da ponte, segundo informado, vem causando sérios prejuízos aos moradores do Jardim Ipanema, como constantes alagamentos. Apesar da situação, a Secretaria Municipal de Infraestrutura aponta que a construtora protocolizou junto à Prefeitura ofício informando que a paralisação da obra na Avenida Ponce de Arruda se deu em virtude da falta de pagamentos por parte do Município, não cumprindo o cronograma financeiro dos serviços.

Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para haver a efetivação do pagamento à empresa, é necessária a conclusão do contrato em questão, considerando que trata-se de um convênio maior que foi fragmentado na contratação de várias obras e empresas, havendo orientação da Caixa Econômica Federal nesse sentido.

Enquanto as partes não se entendem, os moradores da localidade continuam sem uma benfeitoria pública e sofrendo os problemas decorrentes da paralisação das obras.