Polícia indicia 5 acusados de tentar matar bebê em ritual

A Polícia Judiciária Civil (PJC) de Jaciara, finalizou o inquérito policial sobre o suposto ritual de magia negra que introduziu agulhas no corpo de um bebê em São Pedro da Cipa, em dezembro de 2016, e o mesmo já foi encaminhado ao Poder Judiciário. As cinco pessoas suspeitas de participação no crime foram indiciadas por tentativa de homicídio. São suspeitos de participarem do ritual: a mãe da bebê, uma adolescente de 17 anos; Wellinton de Jesus Costa (28), pai da criança; Iraci Queiroz dos Santos (42), suspeita de conduzir o ritual e inserir as agulhas; Débora Queiroz dos Santos (filha de Iraci) e Ricardo César dos Santos (genro de Iraci). Todos tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça desde a ocasião, sendo que Wellinton e Ricardo na Cadeia Pública de Jaciara, e Iraci e a filha na Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis. A mãe da bebê, foi encaminhada ao Sistema Socioeducativo em Cuiabá.

O A TRIBUNA noticiou recentemente que a Justiça de Jaciara prorrogou a prisão temporária dos quatro adultos envolvidos, pedida pela PJC para a finalização do inquérito policial, com manifestação favorável do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE).

O juiz que prorrogou a prisão dos suspeitos, entendeu que nos autos fornecidos pela polícia é possível constatar a existência de fortes indícios da autoria e materialidade dos crimes de tentativa de homicídio. Ele ainda lembra que os delitos causaram enorme impacto social e intenso sofrimento físico na vítima. A Polícia agora pede a conversão da prisão temporária por preventiva.

Já quanto a mãe da criança, o caso tramita na Vara da Infância e da Juventude de Jaciara, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e, por estar em segredo de Justiça, não é possível saber a atual situação. Todos os envolvidos negam participação no crime.

O CASO

O caso de tortura em São Pedro da Cipa foi descoberto no dia 11 de dezembro do ano passado. Os pais levaram a criança até o Hospital Municipal de Jaciara, e a equipe médica da unidade fez uma denúncia ao Conselho Tutelar, sobre suspeita de maus-tratos contra a menina. O bebê chorava muito e apresentava hematomas no couro cabeludo. A criança foi encaminhada para Rondonópolis onde, após passar por exame de raio-X, foi constatado a presença das quatro agulhas no corpo, sendo três na cabeça e uma no abdômen.

De acordo com a investigação, os pais da criança teriam recebido R$ 250 de Iraci Queiroz dos Santos, para permitir a realização do suposto ritual religioso.

Pedaço de agulha que estava no abdômen foi retirado

Patrícia Cacheffo

Da Reportagem

A bebê, que agora já tem cinco meses, completa hoje (03) 50 dias de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica da Santa Casa de Rondonópolis. Ganhando peso e crescendo, a equipe médica que acompanha a criança comemora uma evolução no quadro de saúde.

Conforme o último boletim médico que foi divulgado pela Santa Casa, em mais uma cirurgia, parte da agulha que foi inserida no abdômen da menina foi retirada. O restante da agulha, que não apresentava segurança para retirada, não está prejudicando nenhum órgão da criança. Sendo assim, com a retirada de uma das agulhas que estava na cabeça, próxima ao ouvido, e parte da agulha do abdômen, a preocupação agora é com relação as duas agulhas que foram introduzidas no cérebro. Conforme já noticiado, cirurgias para a retirada dessas agulhas não tiveram sucesso, devido ao risco de lesão cerebral. Contudo, os demais procedimentos cirúrgicos, para drenagem de líquidos por exemplo, tiveram resposta positiva.

A equipe médica agora espera que o próprio organismo da menina apresente uma reação, já que as agulhas que estão no cérebro não podem ser retiradas nesse momento. A avaliação é de que as lesões para essa retirada serão maiores do que a permanência das próprias agulhas. Apesar da gravidade da situação, a menina tem o estado de saúde considerado estável e uma possibilidade de alta da UTI nas próximas semanas não está descartada.