A Polícia Judiciária Civil (PJC), de Rondonópolis, prendeu os irmãos gêmeos Fabiano Silva Sousa e Fábio Silva Sousa, de 22 anos, suspeitos de balearem um adolescente de 16 anos na cabeça durante uma tentativa de assalto na última quarta-feira (15), no clube de lazer da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Rodovia do Peixe. A vítima, que foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), teve a morte cerebral confirmada pelo Hospital Regional na quinta-feira (16).

A investigação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). De acordo com a Polícia Civil, a mãe da vítima reconheceu os dois como sendo os assaltantes que tentarem invadir a residência. Os dois foram presos na casa deles, no Bairro Vila Olinda, e negaram participação no crime. No local, uma arma artesanal foi apreendida pelos policiais. Já a arma utilizada na ação ainda não foi localizada. Conforme a PJC, a investigação apontou que os irmãos visavam as motocicletas da família, e a participação de mais pessoas no assalto não está descartada.

O CRIME

Dois bandidos invadiram a Associação Casa dos Patrulheiros (Ascasap), conhecida como Clube da PRF, na Rodovia do Peixe, na quarta-feira (15) por volta das 7h30. Na casa, onde vive o caseiro da propriedade e sua família, os criminosos anunciaram o assalto e pediram para que a família abrisse a porta da residência. O garoto de 16 anos, que estava na sala assistindo TV com suas três irmãs, se levantou e tentou impedir que a porta fosse aberta.

Neste momento, um bandido teria atirado e a bala, que atravessou a porta, atingiu a cabeça do menor. Os bandidos ainda arrombaram a porta, mas ao perceber que o garoto foi ferido, fugiram do local.

A mãe ligou para o esposo que havia se deslocado para a cidade para comprar materiais para o seu trabalho, e o mesmo acionou o Samu, que socorreu o menino e o levou para o hospital em estado gravíssimo.

O policial rodoviário federal, Francisco Lucena, relatou que toda a corporação recebeu com muita tristeza a notícia da morte cerebral do adolescente, considerado um menino de bom coração, trabalhador e que sonhava em se tornar policial rodoviário. A PRF está prestando assistência a família do caseiro e agradeceu o empenho da Polícia Civil em localizar os suspeitos do crime.