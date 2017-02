A Polícia Militar (PM) em Rondonópolis, prendeu na tarde de ontem (22), José Leandro de Oliveira Xavier (20), suspeito de tentar assaltar uma mulher no Jardim Atlântico. Durante a tentativa de roubo, ele atirou contra a vítima, que foi identificada como Dulce Caranzone de Abreu (58), que foi ferida no dedo, felizmente sem gravidade.

O caso assustou a população da cidade, devido ao registro do ato feito pelas câmeras de segurança da residência da vítima. Pelo vídeo, que mostra toda a ação, é possível perceber claramente que o assaltante tenta atirar contra a cabeça da vítima, que tentava se soltar após receber um golpe conhecido como “gravata”, quando o criminoso tentou imobilizá-la, possivelmente para que os comparsas, que aguardavam em um veículo na rua, entrassem na residência.

De acordo com a PM, o suspeito foi preso no Jardim das Paineiras, e confessou a participação no assalto. Além disso, a roupa utilizada no crime também foi localizada pelos policiais. A polícia continua as buscas para localizar o outro suspeito da ação, que deu suporte para José Leandro.

O CASO

A dona de casa entrava em sua residência quando foi abordada por um assaltante. A moradora estava de costas para a rua. Ela acionou o controle remoto para abrir o portão, e entrou na garagem. Entretanto, antes que o portão fechasse, um dos assaltantes invadiu a casa e tentou rendê-la. Visivelmente assustada, ela tentou se soltar.

Como não conseguiu imobilizá-la, o assaltante atirou. Após o tiro, ele solta a mulher, que caí no chão, e foge do local sem levar nada. A vítima foi socorrida e encaminhada para um Posto de Saúde, que fica nas proximidades de sua casa, já que o tiro foi superficial. Um curativo foi feito no dedo da moradora que foi liberada em seguida.