A Polícia Militar (PM) prendeu no fim da tarde de ontem (23), durante rondas na região da Vila Operária, dois homens que são suspeitos de violentar uma adolescente de 15 anos. Conforme consta no Boletim de Ocorrência (BO), Thiago Junior da Silva Vilela e André dos Santos Barbosa, foram reconhecidos pela vítima. Eles foram conduzidos para a 1ª Delegacia de Polícia. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher. A adolescente de 15 anos foi estuprada na madrugada de ontem (23), no bairro Jardim Serra Dourada, em Rondonópolis. O Conselho Tutelar da Região da Vila Operária também acompanha o caso.

De acordo com o que está relatado no BO registrado pela Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a menor contou que foi violentada por dois homens, e que a dupla estava armada. De acordo com as informações, a vítima relatou que estava chegando em casa após sair da casa de uma amiga, quando dois homens encapuzados e armados a renderam e a levaram para uma casa abandonada.

A jovem contou ainda que houve conjunção carnal por várias vezes, agressivamente, e a todo tempo eles a ameaçavam de morte “se abrisse a boca”. Um deles chegou a atirar para cima, como forma de ameaça, e mandando a vítima a tirar a roupa.

Após o abuso, a dupla deixou a menina na casa abandonada e fugiu. A garota recebeu atendimento médico e passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). Ela também receberá acompanhamento.

ARMAS

Um homem foi preso pela Polícia Judiciária Civil na posse de três armas de fogo. A prisão foi efetuada, na manhã de anteontem, em Rondonópolis, pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP), durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar.

A ordem judicial decorreu de investigação relativa ao fornecimento e comércio de armas de fogo para pessoas cometerem crimes na região de Rondonópolis. No levantamento foi identificado uma residência, no bairro Residencial Farias, usada para tal finalidade.

Com base nos indícios, a Polícia Civil representou pelo mandado de busca e apreensão domiciliar do local suspeito, deferido pelo juízo da Comarca local.

No cumprimento da ordem, policiais civis da DHPP surpreenderam o homem dentro da casa, na posse de três armas de fogo, dois revólveres de calibre 38, sendo um deles com a numeração raspada, e uma carabina de calibre 44.