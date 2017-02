O presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, Rodrigo da Zaeli (PSDB), encaminhou à procuradoria da Casa, o requerimento do suplente de vereador Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior, o Júnior Mendonça (SD), que está requerendo a extinção do mandato do vereador Juary Miranda de Moraes, líder do prefeito Zé Carlos do Pátio no Legislativo e seu colega de partido.

Segundo foi informando por Zaeli, somente após o parecer do procurador da Câmara, advogado Kadmo Martins Ferreira Lima, é que o Legislativo vai se posicionar sobre o pedido. O prazo para o jurídico entregar o parecer é 15 dias.

Conforme antecipado ontem pelo jornal A TRIBUNA, a defesa do suplente aponta supostas irregularidades no que diz respeito ao deferimento da candidatura de Juary Miranda nas eleições municipais do ano passado.

O requerimento protocolado na Câmara vem embasado com documentação, segundo a qual, o vereador estaria inelegível no dia 2 de outubro diante do que se verificou no acórdão do recurso de apelação número 36346/2014 do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso, inclusive com condenação colegiada, por unanimidade, pela 4ª Câmara Cível e publicado no Diário da Justiça Eletrônica. Referente a decisão que consta neste acórdão, segundo foi repassado, a defesa do vereador Juary Miranda não apresentou recurso. Conforme consta no documento enviado à Câmara, Juary não se encontra em gozo dos seus direitos políticos.

As irregularidades teriam ocorrido em 2000, quando ele foi presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis.