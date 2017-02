Alcancei o pico da montanha

Quando a aurora veio me encontrar

E o sol nascia lá nas entranhas

Bem longe deste lugar.

Emitia raios solares

Fazendo o sereno cair

Clareava furnas e vales

Maravilhoso curtir.

Pássaros cantavam em melodia

Para o novo dia que começa

Um teatro em fantasias

Sou personagem nessa peça.

Daqui posso ver o paraíso

O céu a beijar as verdes matas

Estou a contemplar com sorrisos

Essas belas nuvens de prata.

Campinas acordando agora

Cataratas a desaguar

Sinto esse cheiro que não vai embora

Que mora aqui nesse lugar.

Onde a brisa corre mais livre

Uma essência inexplicável e pura

Num parque natural onde vive

Diversificadas criaturas.

(*) Francisco Assis Silva é poeta e militar – email: assislike1@hotmail.com