A Paróquia São Domingos Sávio realiza a promoção “Ligou, ganhou”. A iniciativa será em prol a construção de uma sede para a Igreja no bairro Jardim Atlântico. Os membros do conselho paroquial, Nilson Nunes e Maria Moraes; o coordenador do grupo de oração, Witor Dutra Junior; a integrante da pastoral da comunicação, Katuicia Goulart; o coordenador paroquial, Estevan Pinheiro; e o padre Sérgio Zanon, pároco da São Domingos, visitaram a redação do A TRIBUNA, na tarde desta segunda-feira (20) para falarem sobre o evento. Mais informações nas próximas edições do A TRIBUNA.

Confira mais fotos da visita através do link.