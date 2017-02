Uma parceria entre o Governo de Mato Grosso e o Distrito 4440 do Rotary Internacional vai garantir 100 novas academias ao ar livre em 52 municípios mato-grossenses. O município de Rondonópolis será contemplado com seis novas academias ao ar livre através da iniciativa, sendo fruto da indicação de cada clube de Rotary existente em âmbito local.

O termo de parceria foi assinado nesta quinta-feira (23/02) pelo governador Pedro Taques e pelo governador do Rotary, Eduardo Gomes, em cerimônia realizada em Cuiabá. Os presidentes do Rotary Club de Rondonópolis, Edir Taube, e do Rotary Club de Rondonópolis Rio Vermelho, Nilson Rachid, prestigiaram a solenidade, que foi bastante concorrida.

Os recursos para viabilização das academias é fruto de parceria entre o Rotary Internacional e o Governo do Estado. O investimento do Estado, via Secretaria de Estado das Cidades (Secid), projetado é de R$ 2,1 milhões. Agora o processo de aquisição das academias deve passar por processo licitatório.

Cada clube de Rotary existente em Rondonópolis fez a indicação dos locais a serem contemplados. A homologação dos pedidos de instalação das estruturas em áreas públicas foi garantida ainda na gestão municipal anterior, no ano passado. O Rotary Club de Rondonópolis indicou a Praça da Vila Birigui, em frente a Santa Casa, para ser beneficiada com a academia ao ar livre (veja nesta página a localização das estruturas na cidade).

Cada academia é composta por um multi-exercitador com seis funções, simulador de cavalgada triplo, alongador com três alturas conjugado, surf duplo, simulador de remo, simulador de caminhada triplo, esqui triplo, rotação dupla diagonal tripla, placa orientativa, pressão de pernas triplo, rotação vertical tripla, lixeira telada e um banco. O termo de parceria prevê ainda que o Rotary vai realizar a urbanização do local que receberá os equipamentos.

O governador Pedro Taques enfatizou que as academias vão proporcionar maior qualidade de vida à população dessas localidades, além de lazer e saúde. “É uma ação muito simples, mas a beleza de tudo está na simplicidade. Esses equipamentos vão representar saúde nos municípios, porém quando falo em saúde não me refiro somente à ausência de doenças. Saúde também é qualidade de vida, bem-estar e prevenção”, avaliou Taques.

O governador do Distrito 4440 do Rotary, Eduardo Gomes, lembrou que as 100 academias fazem parte de um macroprojeto de medicina preventiva, que visa atender as comunidades mais carentes de cada cidade. “Tenho certeza que essas academias ao ar livre contribuirão para diminuição de problemas respiratórios, reumáticos e cardíacos. Além disso, proporcionarão longevidade e entretenimento às pessoas”, disse.

Na região, as cidades de Campo Verde, Guiratinga, Primavera do Leste e Pedra Preta também serão beneficiadas com a iniciativa. A previsão é de que serviço de instalação das academias ocorra ainda neste semestre.

Onde serão implantadas as novas academias ao ar livre:

Rotary Club de Rondonópolis:

Praça da Vila Birigui, em frente a Santa Casa.

Rotary Club de Rondonópolis Leste:

Praça do Lar dos Idosos, no Residencial Sagrada Família.

Rotary Club de Rondonópolis Rondon:

Rua Rio Cuiabá, Quadra 19, Res. Dom Osório Stofell.

Rotary Club de Rondonópolis Distrito de Vila Operária:

Recanto dos Idosos, em Vila Operária.

Rotary Club de Rondonópolis Rio Vermelho:

Praça do Conjunto São José.

Rotary Club de Rondonópolis Cerrado:

Terreno baldio próximo a escola municipal, no Jardim Reis.