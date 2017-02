O bom relacionamento mantido entre o Observatório Social de Rondonópolis (OBS) e o Ministério Público Federal (MPF) nos últimos anos, deve continuar com a chegada dos novos procuradores. Na última semana, integrantes do OBS se reuniram com os novos profissionais que estão atuando na cidade, para fazer uma apresentação do trabalho e reafirmar o desejo em colaborar. O OBS faz o acompanhamento de licitações e também acompanha o desenvolvimento do contrato assinado pelo licitante vencedor. A parceria tem gerado bons resultados, tendo o trabalho conjunto já resultado em bloqueios de recursos e inquéritos para apurar desvios de verba pública.

O OBS acompanha obras e, quando detecta irregularidades, encaminha relatórios para o Tribunal de Contas (TCE) ou ao Ministério Público Estadual ou Federal, dependendo da origem da verba empregada na obra. “Esta abertura é muito importante para nós, porque a atuação do Ministério Público vai chegar onde nós, como voluntários, não conseguimos ir, já que nos limitamos a observar e registrar, apresentando a situação para que eles, que têm competência a tanto, possam tomar as providências. Ressalto que o Observatório não tem caráter persecutório, não estamos atrás de coisas erradas, mas queremos contribuir para que a gestão da coisa pública seja eficiente. A perda de dinheiro público não se dá apenas por causa da corrupção, mas também pelo mau gerenciamento dos recursos, por pessoas inabilitadas que tomam decisões que não são as melhores, por falta de organização, burocratização excessiva que faz com que haja gastos desnecessários, por indolência de funcionários que não realizam um bom trabalho e não se preocupam em fazer melhor”, comentou a presidente do OBS, Shirlei Sandim.