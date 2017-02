Atual campeão brasileiro, com um elenco reforçado, e tido como favorito à conquista do Campeonato Paulista, o Palmeiras estreou no Estadual deste ano com vitória sobre Botafogo, de São Paulo, em casa, neste domingo (5). O jogo foi duro, e o placar, magro: 1 a 0.

Em casa, a equipe de Eduardo Baptista teve dificuldades para passar pela defesa rival. Só conseguiu marcar quando Tchê Tchê arriscou de longe, a um minuto do segundo tempo. O Botafogo teve um gol anulado, corretamente, na última etapa.

A vitória pelo placar mínimo deixa o Palmeiras na segunda posição do Grupo C, com três pontos, mas atrás do Novorizontino, que tem melhor ataque (3 a 1). O Botafogo é o lanterna do Grupo A.

Na segunda rodada, o Botafogo joga no sábado (11), contra o Novorizontino, em Ribeirão Preto (SP). O Palmeiras volta a campo no dia seguinte, contra o Ituano, em Itu (SP).