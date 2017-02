Uma vitória já seria suficiente para o Palmeiras superar a derrota no Dérbi de quarta-feira. Mas uma goleada, com direito a gol do estreante Borja, praticamente fez o torcedor esquecer aquele tropeço. Com domínio total durante os 90 minutos, o Verdão bateu a Ferroviária por 4 a 1, neste sábado de Carnaval, no Palestra Itália, em São Paulo (SP), pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Além do gol do colombiano, Keno, Michel Bastos e Róger Guedes também marcaram. Alan Mineiro diminuiu.

Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras só volta a campo na sexta-feira, dia 3, às 20h05, para enfrentar o RB Brasil, em Campinas (SP). A Ferroviária joga na segunda-feira, dia 6, às 19h, contra o São Bento, em Araraquara (SP).