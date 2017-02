O Palmeiras não teve dificuldades para despachar o Linense, neste domingo, em Araraquara, pela quarta rodada do Campeonato Paulistão. Fez 4 a 0, com Willian, Raphael Veiga, Michel Bastos e Barrios. Dudu não marcou, mas participou ativamente dos quatro. Foi o melhor do jogo.

A nota triste para os palmeirenses é a lesão de Moisés, que torceu o joelho no primeiro tempo, saiu chorando e foi levado direto para um hospital em São Paulo para exames.

O Palmeiras não teve muito trabalho para encurralar o Linense e abrir vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo. Trocando passes com correção e velocidade, o Verdão dominou a posse e passou a jogar bem próximo da área adversária. Antes dos gols, porém, um lance preocupante: aos 9 minutos, Moisés torceu o joelho e deixou o gramado chorando muito.

Keno entrou no lugar do meia e melhorou ainda mais a produção da equipe. Ele participou do primeiro gol, aos 23, que teve lindo passe de Dudu e conclusão certeira de Willian, e foi importante nas investidas pela direita. O jogo estava fácil e o segundo gol saiu logo em seguida, aos 26, com Raphael Veiga completando bela linha de passe entre Willian e Dudu.

No segundo tempo, o Verdão continuou mandando na partida, mas permitiu alguns espaços ao Linense, que só não marcou aos 32 porque Fernando Prass e depois Vitor Hugo salvaram os chutes de Thiago Humberto e Thiago Santos, respectivamente.

Esse lance, porém, não passou de um lampejo da equipe de Lins. Aos 36, Barrios, que havia entrado no lugar de Willian, recebeu outro bom passe de Dudu e ampliou.