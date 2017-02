Um casal foi preso na manhã desta quarta-feira (15), na BR-364, em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil de Rondonópolis com a Polícia Civil de Juscimeira. Segundo a PRF, havia mandados de prisão do casal devido a suspeita da prática de roubos a veículos de carga. Mais detalhes na edição desta quinta-feira (16) do Jornal A TRIBUNA.