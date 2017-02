O natimorto do Poder Judiciário não é o próprio não. É aquele cidadão que procura a justiça para resolver seu problema, mas sabe que ela nunca lhe dará a guarida merecida.

A pessoa espera anos para ver sua questão resolvida. Quando finalmente ganha aquela ação judicial, ao proceder com o cumprimento da sentença, seu oponente já não existe mais. E quando ele tem o tal dos precatórios para receber? Aí sim, fica com a boca escancarada (sem dentes) esperando a morte chegar. Pode-se dizer que esse feto morto é um defunto que nunca será exumado. Seu beneficiário jamais colocará as mãos em seus restos mortais. Gerações passarão, mas a herança ficará para os gestores desse poder ditatorial. “Em resumo”, como diz certo apresentador de programa policial, quem for detentor dessas requisições de pagamento pode comprar seu “plano vida” porque nunca receberá os valores devidos daquela idosa condenação. E olhe que existe a Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que destaca a preferência dos créditos aos idosos e portadores de doenças graves.

Sem mencionar o dinheiro depositado na famigerada conta única do poder judiciário que fica rendendo milhões às suas estruturas. Procedimento esse totalmente imoral. Primeiro porque não tem lei federal que rege essa maneira de agir. Depois porque esse dinheiro pertence tão e somente ao jurisdicionado. Dinheiro suado daquele cidadão que busca seu prejuízo através da justiça, e quando ganha ele, eis que o mesmo fica mofando nessa conta única até o gestor abocanhar o rendimento em proveito das instituições que fazem parte de sua engrenagem. Hoje querem institucionalizar a inconstitucionalidade, ou seja, aprovar um projeto de lei (PL 7.412/2010) autorizando o Poder Judiciário a gerenciar parte dos depósitos judiciais utilizando os rendimentos como recursos, distribuindo 10% aos MPs, 10% às Defensorias Públicas, 3% às Procuradorias-Gerais dos Estados e 77% para o Judiciário. Oxalá essa PL jamais seja aprovada pelo Congresso Nacional.

Assim nasce e morre esse feto dentro desse sistema corrompido e arcaico que só favorece os poderosos e oportunistas de plantão. É o natimorto do poder judiciário que não tem direitos para si, e nem deixa para seus descendentes: perdem eles a diafaneidade da obtenção dessa herança. Pergunta-se, a quem interessa essa lentidão da justiça? A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) certo dia disse que a “morosidade da Justiça interessa a alguém”. Vou um pouquinho mais longe. Essa lentidão interessa também ao próprio sistema. O articulista Roberto Pompeo de Toledo em recente publicação comentou sobre a própria morosidade do STF, e lembrou um ministro daquela corte que a prerrogativa de foro não beneficia (Francisco) desde que “o Supremo processe e julgue”.

Em tempo: Com essas atitudes (morosidade e ditatoriedade) a justiça estimula o escambo e a violência. Explico: o escambo porque hoje o que se vê na internet é a troca de precatórios por bananas e; violência porque o cidadão de bem irá acabar fazendo justiça pelas próprias mãos, ou seja, o direito da força superará a força do direito, e Rui Barbosa não irá ficar nada satisfeito com a inversão desses valores. Que Deus tenha piedade de nós!

(*) Saulo Moraes é advogado militante há mais de 22 anos.