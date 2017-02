O mundo vai ter que se preparar para tanta tecnologia!

New Outlander diesel é um crossover impossível de passar despercebido. A construção dessa nova versão utiliza aços especiais de alta resistência e foi projetada em túnel de vento. Com linhas marcantes e sofisticadas, apresenta arrojada grade dianteira Dynamic Shield com acabamento cromado e Black Piano. A Mitsubishi Vila Rica está com tudo na qualidade e atendimento. Fale com aquela gente qualificada: os empresários de sucesso Adirceu Jerônimo, Adirceu Jr. e sua equipe.