O concurso público não é meio de acesso aos cargos públicos em Rondonópolis?

O Poder Público tem o dever de fornecer à população os chamados serviços públicos, que especialmente são prestados em áreas de saúde, educação e segurança, sendo estas atribuições previstas na Constituição Federal. Todavia, os cargos que são criados para a prestação destes serviços não estão livremente à disposição do Gestor para que ele os preencha como bem entender. Na verdade, o meio a ser utilizado para selecionar pessoas para ocuparem cargos é por meio do concurso público, como claramente pode ser lido no art. 37, incisos II a V, da Constituição Federal.

Isto se dá para evitar justamente que os cargos públicos sejam usados como moeda de troca, ou seja, você me ajuda na campanha e eu te garanto um “emprego” durante quatro anos. É bem claro que esta prática fomenta o odioso “toma lá da cá” com prejuízo para toda população, já que a pessoa que “trabalhou na campanha” pode não ter a aptidão e a preparação necessária para o cargo.

A população estará pagando o salário daquele indivíduo que não estará apto a prestar o serviço que esta mesma população necessita. Todavia, não é apenas sob o aspecto das habilidades daquele “companheiro de campanha” que é analisada esta questão. Na verdade, ao exigir a realização do concurso público, a Constituição Federal está primando pelo princípio da impessoalidade, que é obrigatório à Administração Pública e se traduz na obrigação de dar a todos as mesmas oportunidades para ingressar no serviço público, sem favoritismos.

Por isso, o concurso deve ser realizado de forma que sua lisura seja demonstrada para a sociedade, possibilitando aos candidatos se prepararem para as provas e ainda pode ser exigida a exibição dos títulos que o candidato possui, isto é, a prova dos cursos que fez que demonstram a capacidade que ele adquiriu em estudos que realizou. Tem-se se visto em Rondonópolis, desde o final do ano passado, uma discussão acirrada acerca da convocação dos concursados e a pretensão de contratar alguma entidade para suprir estes cargos.

É cristalino que a pretensão de não convocar os concursados fere a Constituição Federal, porque se vagas existem, elas, obrigatoriamente, devem ser preenchidas por concursados. É bom lembrar que o concurso foi realizado de acordo com a indicação do Ministério Público que já apontava a irregularidade da situação de ter um enorme número de contratados, contrariando a Constituição Federal.

A contratação de pessoas é medida de exceção e somente pode ocorrer em casos de urgência devidamente justificada. E os cargos comissionados, não existem? Sim, eles estão previstos no inciso V, da Constituição Federal que literalmente diz: “V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”.

Percebemos que mesmo nestes casos deveriam ser preenchidos por servidores de carreira e se quisermos fechar os olhos para o que está estampado na Constituição Federal, permitindo que pessoas que não fazem parte dos quadros dos servidores concursados, ainda assim teria a limitação de que tais cargos seriam apenas pertinentes às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Então, a menos que Rondonópolis não faça parte do Brasil e não se submeta à Constituição Federal da República Federativa do Brasil, não há o que se discutir, qualquer vaga que existir (e existem porque foram objeto do concurso público) deve ser ocupada por concursado, sendo este direito subjetivo de todo aprovado. Espera-se dos gestores e vereadores que a Constituição Federal seja respeitada, assim como as leis que regulamentam este assunto e acabem com a prática do clientelismo para que o Brasil, começando por nossa cidade, deixe para trás o coronelismo que hoje se traveste na escolha pelo voto popular, o que, entretanto, não legitima o eleito para atuar a seu bel prazer. Uma sociedade evoluída prima pelo cumprimento das leis, buscando segurança jurídica e pacificação social.

(*) Shirlei Mesquita Sandim é presidente do Observatório Social de Rondonópolis