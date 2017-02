O União Esporte Clube jogará hoje (8) pela primeira vez no Campeonato Mato-grossense de 2017 ao lado do seu torcedor pela quarta rodada. Às 20h10, o Vermelhinho receberá o Dom Bosco no Estádio Luthero Lopes.

Em termos de escalação, o técnico colorado Izasé Emilio não terá nenhum desfalque. Porém, ontem, treinador tinha dúvidas no meio de campo e ataque. Com isso, a formação que será utilizada nesta quarta-feira deverá ser anunciada apenas momentos antes da partida.

O União está na terceira colocação do Grupo B, com três pontos que foram conquistados na vitória sobre o Araguaia, por 1 a 0, no domingo passado (5), no Estádio Zeca Costa, em Barra do Garças.

Segundo o presidente do União, Edicarlos Olegini, o valor do ingresso para a partida de hoje custará R$ 20, a inteira, e R$ 10, a meia, na bilheteria do Luthero. Também serão vendidos até a hora do embate, pelo valor de R$ 50, os combos de ingressos para os demais três confrontos que o Colorado ainda fará em casa.

OUTROS JOGOS

Ainda hoje, a quarta rodada do Mato-grossense será embalada por mais dois jogos. Às 20h10, no Estádio Geraldão, em Cáceres, o Cacerense encara o Mixto. E às 20h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Operário VG duela contra o Sinop.

MUDANÇAS

A diretoria de competições da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) anunciou ontem (7) a mudança do dia da partida entre Operário FC e União. Anteriormente marcada para o próximo sábado (11), o jogo foi adiado para o próximo domingo (12), às 18h, na Arena Pantanal.

Outra alteração realizada foi no horário do confronto entre Cuiabá e Araguaia, válida pela quarta rodada do Mato-grossense, que passou das 18h30 para às 20h10, da próxima quarta-feira, dia 15 de fevereiro, na Arena Pantanal.