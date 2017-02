O União Esporte Clube começou bem o Mato-grossense. O Colorado venceu o Araguaia, por 1 a 0, em jogo realizado no Estádio Zeca Costa, em Barra do Garças, neste domingo (5). O gol do time rondonopolitano foi marcado por Edson aos 32 minutos do primeiro tempo.

Na próxima rodada, o União encara o Dom Bosco, na próxima quarta-feira (8), às 20h10, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. Mais informações na edição desta terça-feira (7) do Jornal A TRIBUNA.

Resultados deste domingo:

Cuiabá 4 x 0 Operário FC

Luverdense 2 x 1 Cacerense

Araguaia 0 x 1 União

Sinop 3 x 0 Mixto