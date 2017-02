As multas de trânsito em Rondonópolis geraram uma receita recorde em 2016. Ao todo, as infrações de trânsito resultaram na arrecadação de R$ 5.405.449,03 (R$ 5,4 milhões) no ano passado. Trata-se do maior valor arrecadado com multas de trânsito na história de Rondonópolis. O volume de recursos chamativo se deve sobretudo à implantação da fiscalização eletrônica no município, em vigor desde o dia 3 de novembro de 2014.

No primeiro ano completo com a operação da fiscalização eletrônica, em 2015, as multas de trânsito geraram uma receita de R$ 3.671.952,32 aos cofres municipais. A soma arrecadada em 2016 (R$ 5.405.449,03) representa, portanto, um aumento de quase 50% (47,2%) sobre o valor de 2015. Destaca-se que, entre os valores arrecadados, há um percentual gerado de multas aplicadas pelos agentes de trânsito, mas a grande maioria é oriunda da fiscalização eletrônica.

A fiscalização eletrônica no trânsito de Rondonópolis é composta por lombadas eletrônicas, radares fixos e avanços semafóricos. Em 2014, quando a fiscalização eletrônica funcionou apenas em novembro e dezembro, mas sem tempo hábil para o pagamento das infrações, o Município arrecadou apenas R$ 155.282,31 com multas de trânsito. Em 2013, as multas de trânsito representaram uma arrecadação de R$ 177.790,88.

Os meses com maior arrecadação com multas de infração de trânsito em Rondonópolis são justamente aqueles que coincidem com o pagamento dos impostos veiculares, como o IPVA, abrangendo o período entre março e agosto. No ano passado, o mês de maior arrecadação com multas foi março, quando houve uma receita de R$ 644.627,59. Depois se destacam os meses de setembro, com R$ 586.666,02; julho, com R$ 564.696,60; e maio, com R$ 510.512,05.

As informações foram repassadas ao Jornal A TRIBUNA pela Secretaria Municipal da Receita. Segundo o informado, os valores arrecadados com multas de trânsito são destinados para melhorias no próprio trânsito, como aquisição e manutenção de equipamentos de fiscalização, para sinalização de ruas, aquisição e manutenção de veículos, investimentos em tecnologias, operação tapa buracos, além de despesas com JARI, INSS, ISS e tarifas bancárias.

Além das multas, o trânsito de Rondonópolis também tem como fonte de renda o Pátio Rondon, o Rotativo Rondon, e taxas diversas, cujos valores não foram incluídos nesta reportagem.

Valores arrecadados com multas em 2016:

Janeiro R$ 315.138,49

Fevereiro R$ 396.089,04

Março R$ 644.627,59

Abril R$ 384.689,93

Maio R$ 510.512,05

Junho R$ 409.125,25

Julho R$ 564.696,60

Agosto R$ 476.279,78

Setembro R$ 586.666,02

Outubro R$ 367.371,55

Novembro R$ 376.594,86

Dezembro R$ 318.992,89

Total R$ 5.405.449,03