O formato da próxima edição da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial do Sul de Mato Grosso (Exposul) já começou a ser definido. O novo presidente do Sindicato Rural, Aylon Arruda, informou ao Jornal A TRIBUNA que, a princípio, a feira voltará a ter os shows religiosos, com portões abertos, uma maior valorização da agricultura familiar e uma programação menos extensa, com seis dias de duração.

Aylon Arruda explica que o novo formato foi definido em conjunto com o prefeito Zé Carlos do Pátio e o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Lugli. Ele diz que o prefeito garantiu a realização de uma parceria do Município para a Exposul, externando que deseja estar mais presente no evento através das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Agricultura/Pecuária, procurando valorizar mais a agricultura familiar.

Conforme o presidente do Sindicato Rural, esta será a 45ª Exposul, que será realizada entre os dias 7 e 12 de agosto de 2017, começando em uma segunda-feira e terminando no sábado. Ele conta que, novamente, haverá a Agropec, voltada para realização de negócios, com a programação nos três primeiros dias, entre segunda e quarta-feira. A primeira noite da feira será com artistas regionais e, na terça e na quarta-feira, com os shows católico e evangélico, com acesso gratuito.

Os preparativos para a 45ª Exposul já estão em andamento e, segundo Aylon Arruda, a intenção é fazer o lançamento oficial da feira no final de março próximo, anunciando os shows, o rodeio, a venda de passaportes e outras novidades. Para este ano, o presidente adianta que buscará a presença de um número maior de expositores, especialmente de animais nas baias dos pavilhões, além do envolvimento das entidades do setor, trazendo conteúdo para a exposição.

Aylon disse ainda estar otimista apesar do momento pelo qual o Brasil passa atualmente. “Será um desafio, porque estamos passando uma recessão econômica. Assim decidimos diminuir os dias de feira, para diminuir custos, mas sem diminuir a qualidade e garantindo um preço mais acessível à população”, externou o presidente.

A programação com shows nacionais, rodeio e sorteio de veículos, a princípio, deve ficar para os dias 10, 11 e 12 de agosto, entre quinta-feira e sábado.