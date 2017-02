O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE-MT) ingressou com ação civil pública, com pedido de liminar (tutela de urgência), contra o município de Itiquira. Na ação, o MPE requer que seja determinado o retorno imediato das atividades na Escola Rural Municipal São João Batista, inclusive com disponibilização de merenda e transporte escolar para os alunos que necessitarem. A Prefeitura de Itiquira fechou a escola alegando queda na receita. Leia a reportagem completa na edição deste sábado (18) do Jornal A TRIBUNA.