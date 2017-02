O Ministério Público Eleitoral (MPE) está pedindo a cassação do diploma do prefeito de Rondonópolis Zé Carlos do Pátio (SD) e do seu vice Ubaldo Tolentino de Barros (PTB). O pedido foi protocolado ontem no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). No entanto, o advogado de defesa do prefeito, Rafael Santos de Oliveira, afirmou que já entrou com recurso e diz estar tranquilo quanto a decisão favorável para Ubaldo e Pátio.

“Tenho o entendimento de que não há hipótese de cassação, porque a suspensão dos direitos políticos ocorreu após o período da eleição. Quando o professor Ubaldo fez o registro da candidatura ele estava com os direitos políticos ativos. O Ministério Público deveria ter contestado antes das eleições e da diplomação, ou seja, quando ele se candidatou estava legível, por isso estamos tranquilos”, explicou o advogado.

ENTENDA O CASO

Conforme a reportagem apurou, o processo foi aberto contra Ubaldo porque em 2014 ele teria feito uma doação em dinheiro para o candidato a deputado estadual Reginaldo Santos (PPS).

A doação que aparece na prestação de contas de Reginaldo foi feita em 24 de setembro de 2014 no valor de R$ 12 mil.

Ubaldo passou do limite em R$ 1 mil, ou seja, ele poderia ter doado até R$ 11 mil em conformidade com o valor bruto declarado no Imposto de Renda no ano anterior à eleição onde a doação pode ser até 10% do valor declarado no imposto de renda.

No entendimento do Ministério Público Estadual, o processo foi instaurado em 2014 e só agora o professor Ubaldo foi condenado à perda dos direitos políticos, mas a inelegibilidade, retroage e atinge o registro de candidatura do vice-prefeito e, consequentemente, do atual prefeito Zé Carlos do Pátio, por ser a mesma chapa.

“De acordo com um atual precedente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que prevê que após as eleições ou, em casos da inelegibilidade só atingir um dos integrantes da chapa, esse fato não pode prejudicar a outra parte que não deu causa, no caso o prefeito Zé Carlos do Pátio”, afirma o advogado Rafael Santos.