O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE-MT) ingressou com ação civil pública, com pedido de liminar (tutela de urgência), contra o município de Itiquira. Na ação, o MPE requer que seja determinado o retorno imediato das atividades na Escola Rural Municipal São João Batista, inclusive com disponibilização de merenda e transporte escolar para os alunos que necessitarem.

A Prefeitura de Itiquira fechou a escola alegando queda na receita. Com 10 turmas, 78 alunos foram redirecionados para outra escola e a informação é de que a unidade escolar pode ser reaberta quando a situação financeira do município melhorar. De acordo com a promotora de Justiça Ludmilla Evelin de Faria Sant’Ana Cardoso, que está à frente da ação, o fechamento da unidade teria ocorrido de modo unilateral por parte da administração pública, sem a participação da comunidade rural diretamente afetada.

Ela explica que, no dia 8 de fevereiro, o Ministério Público foi informado de que ocorreria reunião no plenário da Câmara Municipal de Itiquira entre alguns representantes do Legislativo, o Chefe do executivo municipal e a comunidade afetada. A reunião teve como objetivo demonstrar ao Executivo o descontamento diante da decisão de pôr fim ao funcionamento da escola.

Como a tentativa de negociação foi fracassada, no dia seguinte, após a reunião, a população encaminhou ao MPE ofício com 161 assinaturas de munícipes pleiteando ao prefeito de Itiquira que a Escola Municipal São João Batista continuasse a funcionar e, assim, a atender os 78 alunos nela matriculados.

Segundo a promotora, as explicações encaminhadas pelo município ao MPE sobre os motivos para o encerramento das atividades na unidade escolar são totalmente insatisfatórias, visto que a decisão teria sido tomada de modo arbitrário, sem qualquer participação dos interessados ou obediência às normas que regem o tema, notadamente o que diz respeito à efetiva participação dos pais e alunos afetados.

Ela ressalta que, em resposta ao MPE, o Chefe do Executivo Municipal alegou, em entrelinhas, que para a saúde financeira do município o fechamento da escola seria a saída mais benéfica.

Foi juntado aos autos relatório lavrado pelo coordenador da Escola São João Batista, que, embora não tivesse formação pedagógica, era o responsável pelo local. No documento, ele alega que havia realizado visitas em aproximadamente 90% da comunidade escolar, sem, contudo, juntar aos autos do procedimento extrajudicial qualquer comprovação desta visita ou ata de reunião ou audiência públicas realizadas, de maneira prévia, com os pais e alunos.

“Diante desse e de outros fatos o município não comprovou e tão menos demonstrou que optou por outras medidas de austeridade, antes de decidir pelo fim das atividades escolares. É razoável exigir justificativa plausível para o fechamento de qualquer escola, não podendo tal justificativa se subsumir ao conforto financeiro do ente”, defendeu a promotora.

Na ação, ela relata que é preciso que haja cronograma de desativação, caso a decisão de fechamento tenha ocorrido de maneira democrática com a participação dos pais e dos alunos, a fim de que toda comunidade seja preparada e que soluções razoáveis sejam encontradas. “Que também haja comprovação de realização de reunião de comunicação aos alunos, pais ou responsáveis e não mera comunicação fabricada para atender a vontade da administração municipal”.

Caso seja concedida a tutela de urgência, o MPE requer fixação de multa diária, em valor não inferior a R$ 10 mil, para garantia da execução da tutela concedida antecipadamente, a ser depositado no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.