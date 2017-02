Foi sepultada ontem (18), no cemitério da Vila Aurora, em Rondonópolis, a jovem Iolanda Pimentel (22), que residia no bairro Cidade Alta. Ela estava grávida de 9 meses e morreu após passar mal em casa, na noite de anteontem (17). A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que foi chamada para atender a paciente, conseguiu fazer o parto e salvar o bebê.

A criança, que nasceu em parada cardiorrespiratória, foi reanimada e levada para a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis. Até o fechamento da edição, conforme boletim médico divulgado pela Santa Casa, o estado de saúde do bebê era gravíssimo. “Encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, entubado, respirando com a ajuda de aparelhos e em uso de medicações vasoativas. Apresentou crises convulsivas necessitando de anticonvulsivantes”, diz o boletim. Ainda conforme a Santa Casa, a criança seria submetida ao longo do dia a exames de imagem para avaliar seu quadro neurológico.

A mãe da criança teve um mal súbito e caiu enquanto estava na residência. Conforme a família, ela teria passado mal devido a um aumento da pressão, embora não tivesse histórico de doenças. A equipe do Samu, que havia sido acionada para atender a paciente que estava em quadro de convulsão, foi avisada ao longo do trajeto até a residência da jovem de que a mesma não estaria mais respirando.

Ao chegar no local, a equipe encontrou a jovem sentada em uma cadeira, já sem pulsação, momento em que a médica pediu autorização para a família para fazer a abordagem e tentar salvar o bebê.

Em companhia de sua equipe, formada pela enfermeira Evilásia Soares, pelo cabo Junior, do Corpo de Bombeiros de Rondonópolis, a jovem foi levada para a viatura e houve uma tentativa de reanimação, sem sucesso. Neste momento, a equipe optou por fazer a cesária de urgência dentro da viatura, em deslocamento para o hospital.

A criança nasceu, recebeu massagem cardíaca, pois estava em parada cardiorrespiratória, foi entubada e levada para a UTI neonatal da Santa Casa, ficando aos cuidados da equipe pediátrica da unidade.

Além de emocionar a equipe do Samu que prestou atendimento, a situação também emocionou aos familiares e amigos da jovem, que aguardavam ansiosamente a chegada do 1º filho de Iolanda, bem como a população da cidade, que pelas redes sociais demonstrou grande pesar à família, e a torcida para que a criança se recupere.