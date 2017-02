A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT) inicia, na próxima segunda-feira (20.02), as matrículas de novos alunos e transferências para o ano letivo de 2017 em 381 escolas estaduais – que encerraram o ano letivo de 2016 em 31 de janeiro de 2017. O procedimento online, destinado para otimizar as inscrições, pode ser realizado a partir das 8h.

Para solicitar uma vaga, pais ou responsáveis devem realizar primeiramente um cadastro simples. Basta acessar o endereço eletrônico matricula.seduc.mt.gov.br, criar usuário (será o e-mail) e login, preencher dados pessoais (CPF e RG) e telefone para contato. Caso a pessoa já tenha realizado alguma solicitação anterior, o usuário continua o mesmo e se a senha foi esquecida, existe a opção de recuperação.

Realizado o cadastro, o segundo passo será efetuar a solicitação de matrícula no sistema. “Após solicitar a vaga, os pais ou responsáveis deverão ir até a unidade escolar para efetivar o registro com entrega dos documentos do estudante na escola”, explica o gerente de Suporte à Gestão Escolar, Hesloan Maia.

MATRÍCULAS

A matrícula de alunos novos e/ou transferidos ocorrerá simultaneamente em todas escolas, participantes ou não do processo de Matrícula Web. O horário de atendimento para matrículas nas escolas que atendem três turnos será das 8h às 20h, e nas que atendem dois turnos será das 8h às 17h30.