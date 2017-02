DEU NO JORNAL

Piada que corre pelas ruas da Rondolândia. Diz que o Silval Barbosa e a sua turma já têm um bloco para pular o Rondonfolia 2017, que começa nesta sexta-feira, no estacionamento do velho Luthero Lopes. É o “Bloco Quero Sair, Mais Não Posso”.

Ah, ah, ah, ah, ah…

NO RINGUE

E logo no primeiro round entre o vereador Juary Miranda e o suplente Júnior Mendonça para ver quem é que fica com a cadeira na Câmara Municipal, o Miranda conseguiu encaixar bem o golpe e deixou o adversário na lona. Venceu por nocaute. O árbitro da luta, no caso a Procuradoria Jurídica da Casa de Leis, se negou a extinguir o mandato do vereador como queria o suplente, que aliás são colegas do mesmo partido, o Solidariedade… que baita ironia, sô! Resta saber agora se o Mendonça ficou satisfeito com o resultado ou vai pedir revanche.

É aguardar os próximos capítulos!

FORÇA ESTRANHA

E o vereador Thiago Silva, em pronunciamento feito ontem na tribuna camarina afirmou que está desconfiado que existem “forças ocultas” que estão impedindo a vinda da Unemat para Rondonópolis. Ufa! Até que enfim uma boa notícia. Se for só isso é só contratar um um pai de santo que o problema estará resolvido.

Saravá, meu pai!

COISAS DA MEDICINA

E diz que o efeito colateral do viagra, também conhecido como levanta defunto, é a dor de cabeça. Aí um médico, muito do gozador [no bom sentido, é claro!], saiu-se com essa: “a dor de cabeça deve ser pelo esforço da subida”.

Ah, ah, ah, ah, ah…

DÚVIDA CRUEL

Essa foi encontrada na agenda de um baiano: “Tem tanta para fazer que, para não ser injusto com nenhuma delas, não vou fazer nada”.

Ah, ah, ah, ah, ah…

MALDADE COM OS HOMENS

E uma leitora mandou um e-mail pro Matraca comparando a homaiada com várias coisas. Confira algumas das comparações:

Homens são como café – Os melhores são ricos, quentes, encorpados e te mantém a noite toda acordada….

Homens são como aparelhos de Mix – Você precisa de um mas não sabe exatamente para que…

Homens são como máquinas de xerox – Você precisa deles para reprodução mas também só para isso…

Homens são como previsões de horóscopo – Sempre falam o que você tem que fazer e geralmente estão errados.

Homens são como pipoca – Satisfazem, mas por um curto período de tempo

Homens são como tempestades de neve – Você nunca sabe quando eles vem, de que tamanho vão ficar e quanto tempo vai durar…

Homens são como carros usados – Ambos são fáceis de ter, baratos, mas te enchem de problemas e a dona anterior não aceita devolução.

Que é isso, mulher! Deixa de maldade!