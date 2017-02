PIADA PRONTA

Essa foi noticiada pelos coleguinhas aqui da casa. Em Minas Gerais, o Partido da Mulher foi punido pela Justiça Eleitoral por não promover a participação da própria mulher em seus programas eleitorais. É mole! A mulherada está sendo jogada pra escanteio até pelo seu próprio partido… Vai dizer o que dos outros.

É o fim picada!

EVOLUÇÃO DO AMOR…

E diz que o amor evolui com o tempo. No começo é amor, depois amorzinho, mor, mô e… morra diabo!

Ah, ah, ah, ah, ah…

UMA DE LOUCO

Contaram essa para o Matraca. Também é ótima. Diz que um louco meticulosamente corta as grades e se atira do terceiro andar do hospício. Fica lá estatelado e logo junta uma multidão em volta dele. Um sujeito, percebendo que ele ainda está vivo, pergunta:

– O que aconteceu, cara?

E o louco:

– Não sei! Eu tô chegando agora!

Ah, ah, ah, ah, ah…

UMA DE ESTUDANTE

E um estudante mandou dizer que, quando você acha que já respondeu a pergunta na prova, o diabo acrescenta: “justifique sua resposta”.

Ah, ah, ah, ah…

PIADA

Diz que o Pentágono descobre que está com muitos generais e bola um programa de aposentadoria voluntária. Como incentivo, decidiram dar 1000 dólares por centímetro medido numa linha entre dois pontos quaisquer do corpo do oficial. O primeiro general que aceitou pediu para que medissem do alto da cabeça até a ponta dos pés. Ele recebeu um cheque de 180.000 dólares.

O segundo general esticou os braços e pediu para medir a distância entre as pontas dos dedos dos dois braços. Recebeu um cheque de 150.000 dólares.

O terceiro general, já alertado, disse que queria que medissem da ponta do bilau dele até as bolas. Depois de muita risada, o examinador pediu para o general baixar as calças para ele poder medir.

– Meu Deus! – exclama o examinador – Onde estão suas bolas?

O general responde:

– No Vietnã!

Ah, ah, ah, ah, ah…