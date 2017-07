O ortopedista Marcelo Rodrigues Torres, filho do diretor-presidente da emissora rondonopolitana 105 FM, Antônio Ribeiro Torres, tomou posse, em solenidade realizada ontem (18/2), da presidência da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Goiás (SBOT-GO). A nova diretoria executiva para a gestão 2017 da entidade foi empossada em solenidade realizada no Castro’s Park Hotel, em Goiânia (GO).

Marcelo Torres conquistou um dos mais altos postos da sua profissão, sendo motivo de honra e alegria para a 105 FM, com sede em Rondonópolis. “Por isso, toda a equipe da 105 FM deseja sucesso a este jovem especialista em cirurgia de joelho: Dr. Marcelo Torres, que é doutorado, mestrado no assunto e proprietário da Clínica do Atleta, em Goiânia, e atende a muitas pessoas da região”, externaram.

O profissional foi eleito em assembleia no dia 3 de dezembro de 2014 como segundo vice-presidente da chapa anterior, de José Humberto. Desta vez, foi eleito para a presidência da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional de Goiás para 2017. A mudança do período de gestão de dois anos para um foi decidida em assembleia, seguindo a mudança da SBOT nacional.

Durante a gestão de Marcelo Torres, a regional de Goiás receberá, em Goiânia, o 49º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia (CBOT), maior evento de ortopedia brasileira. O evento retorna à capital goiana após 19 anos. Pela primeira vez, Goiânia receberá uma edição da Jornada Lyonesa de cirurgia no joelho. Além disso, atesta que a educação continuada será um dos pilares da sua gestão, bem como as melhorias nas condições de trabalho.

“Desde já agradeço à Sociedade Goiana de Ortopedia. É uma honra poder ser o novo presidente e ter sido escolhido entre tantos colegas da nossa regional…”, disse.