A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT) registrou mais de 47 mil matrículas de alunos novos ou que solicitaram transferências. O processo de matrículas pela internet encerrou, automaticamente, às 23h59 da sexta-feira (24.02).

Nessa segunda etapa de matrículas, que envolveu 381 escolas do estado, foram disponibilizadas mais 70 mil novas vagas. Ao todo, a rede estadual ofertou mais de 108 mil novas vagas.

Com o término do processo pelo Matrícula Web, os pais que ainda desejam matricular seus filhos nas escolas do Estado, depois do feriado de carnaval, vão poder se dirigir à escola de interesse para realizar a matrícula.

“O Estado sempre oferece um número de vagas bem maior do que a demanda. Os pais procuram mais as escolas de renome; porém, o Estado não diferencia as escolas, o ensino de qualidade é garantido em todas as unidades, com a mesma metodologia pedagógica e currículo. Portanto, fica a orientação de que essas vagas remanescentes nem sempre estarão nas escolas de preferência dos pais, mas estarão disponíveis em várias outras”, disse o gerente Gestão Escolar da Seduc, Hesloan Maia.