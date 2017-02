A Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, por meio do Centro Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) e Secretaria de Meio Ambiente (Semma) em parceria com as entidades Cooperativa de Reciclagem de Lixo União Cidadã Recicla Rondonopólis (Copercicla), Sanear, Associação Koblenz Brasil (Kobra) e a Associação de Proteção Ambiental (Arpa) darão destinação correta ao lixo sólido no Rondonfolia 2017.

A parceria foi definida em reunião ocorrida na sede da Arpa, no Casario. Serão dez sacos do tipo “Big Bag” distribuídos em vários pontos do local da festa. Cerca de trinta cooperados e dez pessoas assistidas pelo Centro POP farão o trabalho de coleta e seleção.

O objetivo do projeto é a de destinação correta dos resíduos sólidos gerados no Rondonfolia 2017, gerando assim uma política de emprego e renda, respeito ao meio ambiente e promoção do empoderamento do grupo de cooperados.

Ainda será possível com esta ação, cumprir as orientações do Ministério Público do Trabalho e Emprego para impedimento de catadores/coletores avulsos e ainda incentivar a organização cooperada e o trabalho digno. Também se enquadra neste projeto de reciclagem a missão de cumprir com a política pública assistencial de emprego e renda, visando a construção do processo de saída das ruas e o alcance da referência como sujeitos de direitos na sociedade.

O Rondonfolia será realizado no estacionamento do Luthero Lopes, de 24 a 28 de fevereiro.