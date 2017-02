Esse final de semana comprei três leituras que me incomodavam muito, digamos que me deixavam desconfortável, sendo uma delas “Crime e Castigo” do Dostoiévski, esse sendo um dos romances mais lidos no mundo todo, inclusive fala de um crime e suas consequências, tendo como leitores nada menos que Nietzsche e Freud, e os mesmos destacam a obra como o romance a ser analisado, então o que posso concluir com os senhores, realmente a qualidade imensurável da obra para a humanidade.

Detalhista como escritor, tendo os diálogos fortes, trazendo o drama psicológico evidente e sem deixar de dizer profundamente poético, assim; “mas ninguém o acompanhava, o companheiro silencioso, cada vez que parecia despertar mirava-o com olhos hostis e desconfiados”… “sentado sozinho com o copo em sua frente”. Que sentimentos têm (cena profunda)!

Outras duas obras foram “terra sonâmbula” de Mia Couto, inspirado em Guimarães Rosa pela ótica da poética “Veja,… São cartas! Ora, eu quero saber da comida”…, e “Ensaios; que filosofar é aprender a morrer” do famoso Montaigne que traz consigo pensamento do momento iluminista que são altamente atuais.

O que já folhei, li e fiz algumas anotações estão o capítulo que destaca a força da imaginação; suamos, trememos, emudecemos, paralisamos…caímos de cama, pela força da imaginação, e assim também nos recuperamos por tal caminho… Nos promove sonhos e o sustento de medos, ou a libertação das angústias, certo que esse último menos frequente.

Como Titãs e a Bíblia “a gente não somente precisa de comida, ou não quer só comer… literatura e arte, inventar o amor, fazer amor, …e não somente se vive de pão”, por vezes precisamos de circo.

Circo para a alma, então por que não boa leitura universal… Ou Trons, Pierces , Potters, dará a “sustânça” necessária, como diria vovô?

(*) Marcio Martins é psicopedagogo Dr.(t) em Ciência da Educação/UNC–martinsconsultoresass@hotmail.com