O Projeto de Lei de autoria do Executivo, que versa sobre a contratação de profissionais, por meio do Consórcio Regional de Saúde, para atender urgência e emergência em Rondonópolis e que foi emendado pela maioria dos vereadores, que propuseram a contratação por 90 dias improrrogáveis e não dois anos, prorrogáveis por mais dois, como queria o prefeito Zé do Pátio, continua gerando polêmica.

Como foi amplamente noticiado, o prefeito encaminhou à Casa de Leis, na sessão do dia 1º de fevereiro, uma mensagem para o veto à emenda que limitou o prazo do convênio. Antes que o veto fosse votado, o líder do prefeito na Câmara, Juary Miranda (SD), retirou-o da Casa de Leis.

Sendo assim, como manda o regimento, o prefeito teria que sancionar o projeto com a emenda na íntegra mas, para surpresa dos vereadores, o chefe do executivo municipal, no dia 2 de fevereiro, publicou a Lei alterada, em desconformidade com o que foi aprovado pela Câmara.

A situação está sendo vista pelo vereador e presidente da Casa, Rodrigo da Zaeli (PSDB), como um equívoco do prefeito. Ontem, ele se reuniu com os vereadores que compõem a mesa diretora para buscar resolver o “mal entendido” provocado pela prefeitura.

Ainda ontem (7), a Casa de Leis iria encaminhar ao prefeito um ofício para que o erro fosse corrigido em até 24 horas e o texto correto da emenda publicado. “Caso não aconteça a correção, outras medidas devem ser adotadas”, avisou o presidente da Câmara Municipal.

“Queremos acreditar que foi um grande mal entendido. Não se pode alterar um projeto votado e aprovado pela maioria dos vereadores. Seria de uma falta de respeito e uma deselegância sem tamanho do Executivo. Vamos encaminhar nosso documento pedindo a correção da Lei e esperamos que incidentes como este não voltem mais a acontecer”, externou Rodrigo da Zaeli.

ADMITE EQUÍVOCO

Em nota divulgada no começo da noite, a Prefeitura Rondonópolis admite que realmente houve um equívoco na publicação da Lei que autorizava o Poder Executivo a celebrar convênio para contratação de profissionais por meio do Consórcio Regional de Saúde do Sul de Mato Grosso. “Involuntariamente foi cometido um erro material e acabou divulgando o texto de forma equivocada”, diz a nota, acrescentando que as providências foram tomadas para que o erro fosse reparado.