Com o objetivo de ajudar na manutenção do Lar dos Idosos Paul Percy Harris, a instituição vem intensificando o projeto “Adote um Idoso”. De acordo com a receptora de recursos da casa e membro do Rotary Club Rondonópolis Leste, Edileide Galdino da Silva, o projeto funciona a partir da doação de uma quantia mensal em dinheiro para o Lar dos Idosos, tanto por empresas, quanto por pessoas físicas, pelo período mínimo de dois anos. E a contribuição pode ser feita através de depósito bancário, boleto bancário ou por carnê.

Conforme Edileide, pessoas físicas podem contribuir com o valor de R$ 50 por mês. Enquanto que as empresas podem ajudar o Lar dos Idosos doando o valor de R$ 100 e, a partir desse gesto, terão direito a desconto no Imposto de Renda. “Os idosos precisam de amor, carinho e respeito. Foi por isso que nasceu o projeto ‘Adote um Idoso’. Vamos juntos com o mesmo objetivo de adotar um idoso e ajudar a manter o Lar dos Idosos”, enfatizou a rotariana.

De acordo com o presidente da entidade na gestão 2017-2018, Josemar Ribeiro Oliveira, o dinheiro doado cai direto na conta da instituição. “O Lar dos Idosos sobrevive das doações das pessoas. E o compromisso de doações mensais por dois anos vai ajudar no fluxo de caixa da entidade”, ressaltou. “Apesar da expectativa financeira, espero também que o projeto traga mais proximidade entre o Lar dos Idosos e a sociedade”, completou Josemar Ribeiro.

SERVIÇO

As doações para o Lar dos Idosos podem ser feitas no Banco do Brasil – 001, Agência 3283-2, Conta 10.139-7 – ou junto ao Sicoob Sul – Banco 0756, Agência 4349, Conta 2954-8.

Outras informações sobre projeto “Adote um Idoso” podem sem obtidas pelos pelos números (66) 3422-2652, (66) 99680-6268 ou (66) 99637-5677.