O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) condenou o Governo do Estado a incorporar 11,98% aos salários de policiais militares e bombeiros, índice decorrente da conversão da moeda cruzeiro real para a Unidade Real de Valor (URV).

O reajuste salarial é retroativo a 2008, cinco anos antes do ajuizamento de ação pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso.

Segundo a decisão, o valor a ser incorporado aos salários dos servidores da categoria também deve incidir sobre todas as demais verbas recebidas, como 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.

A entidade estima que o valor a ser pago pelo Estado deve variar entre R$ 150 milhões e R$ 200 milhões. A decisão monocrática foi dada no último dia 15 pelo desembargador Márcio Vidal, da Terceira Câmara Cível do TJMT. Segundo a decisão, o reajuste salarial deve ser concedido imediatamente pelo Estado.

ENTENDA

A ação foi interposta pela Associação em 2013, alegando que houve perda salarial na conversão da moeda em 1994. Em primeira instância, a Justiça já havia condenado o Estado a fazer a incorporação salarial, incluindo os valores retroativos.

Porém, o Governo recorreu ao Tribunal de Justiça para rever a decisão, que foi mantida em 2ª instância pelo desembargador Márcio Vidal. O Estado ainda tinha a opção de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas ingressou com embargo de declaração junto ao próprio TJ. O pedido, porém, foi julgado improcedente.

De acordo com o advogado Carlos Frederick, que representa a Associação dos Militares, o Estado cometeu um equívoco ao entrar com embargo de declaração, quando o correto seria um agravo interno. Ao constatar o erro, ele peticionou junto ao Tribunal de Justiça que o instrumento não era cabível, o que ficou comprovado quando a Procuradoria-Geral não apresentou protocolo de agravo interno.

Diante disso, com o embargo de declaração negado, o Governo do Estado está impedido de recorrer ao STJ. No último dia 7, o desembargador decretou a condenação do Estado em trânsito e julgado, ou seja, irrecorrível.