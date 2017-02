Justiça de São Paulo envia ao Exército quase 5 mil armas – 12h01′

O Tribunal de Justiça de São Paulo encaminhou ao Exército, no início da semana, 2.096 armas de fogo e 2.880 armas brancas. Do total, 1.066 armas estavam estocadas no 1º Tribunal do Júri do Complexo Judiciário Mário Guimarães, o Fórum Criminal da Barra Funda, e o restante, no Departamento de Inquéritos Policiais (Dipo), ambos na zona oeste da capital paulista.

A retirada do armamento desses locais é uma antiga demanda dos juízes. A meta do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, e do corregedor-geral da Justiça, Manoel de Queiroz Pereira Calças, é atingir todos os fóruns do estado.

O arsenal inclui revólveres, pistolas, espingardas, fuzis e também facões apreendidos e vinculados a processos criminais já concluídos. Entre os itens, há armas com numeração raspada, com numeração ou brasonadas (com brasão).

As armas brasonadas e/ou numeradas serão doadas à Polícia Militar e à Polícia Civil. As demais serão colocadas em esteira rolante para serem prensadas e inutilizadas. Após esse processo, serão encaminhadas a uma indústria metalúrgica para que sejam destruídas em um forno de alta potência.

Os estudos e a logística para a remessa das armas ao Exército são coordenados pelo desembargador Edison Aparecido Brandão, presidente da Comissão de Segurança Pessoal e de Defesa das Prerrogativas dos Magistrados. Para garantir a segurança, as remoções foram realizadas de acordo com o previsto nos provimentos 18/11, da Corregedoria-Geral da Justiça, e 1.924/11, do Conselho Superior da Magistratura.

Fonte: Agência Brasil