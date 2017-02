Os jogadores do Flamengo, a maioria composta por reservas, desembarcaram no Rio de Janeiro na manhã de ontem (23) após o empate sem gols com o Ceará, anteontem (22), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), que garantiu ao Rubro-Negro a liderança de sua chave na Primeira Liga. O assunto, porém, foi a definição do Maracanã como o palco da estreia do time na Copa Libertadores, prevista para 8 de março. Os atletas não esconderam a empolgação com a escolha.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, clube que escolheu para encerrar carreira, o zagueiro Juan falou sobre a relação entre os torcedores e o time no Estádio.

“O Maracanã é um local onde a torcida do Flamengo costuma fazer a diferença. Falo isso porque conheço bem essa torcida e sei a sua capacidade de levar o time aos bons resultados. Acredito que na Copa Libertadores isso vai ter um peso muito importante, pois teremos rivais complicados e que também conseguem fazer prevalecer o mando de campo. Sendo assim, no Rio de Janeiro vamos precisar nos impor”, disse Juan.

Outro que comemorou o fato foi o goleiro Alex Muralha, que defendeu o Flamengo no Estádio em algumas partidas do Campeonato Brasileiro do ano passado.

“Jogar no Maracanã é sempre muito bom. Com certeza é um Estádio que mexe muito com todos os jogadores e a estreia na Libertadores com certeza vai contar com o apoio de todos os torcedores. Enquanto o nosso Estádio na Ilha do Governador não fica pronto, o Maracanã com certeza será um belo palco. O importante é que a gente consiga manter a dedicação e o trabalho para que a torcida siga ao nosso lado”, afirmou o arqueiro.

Os jogadores do Flamengo treinaram ontem, porém com a atividade sendo fechada e também sem entrevista coletiva. Hoje (24), o plantel treina pela manhã no Ninho do Urubu e o técnico Zé Ricardo vai definir a escalação para o clássico contra o Vasco amanhã (25), às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pelas semifinais da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Em seguida, a delegação viaja para a Cidade do Aço. Por ter feito melhor campanha na fase de classificação, o time flamenguista tem a vantagem do empate.