Itiquira e Costa Rica servem como bons exemplos

Fazer política deveria ser apenas para profissionais. Falando assim assusta, mas deveria ser, pois a maioria das pessoas desconhece o que é fazer Política verdadeira. Para muitos, Política é a “tabua de salvação” própria , pensa-se “vou entrar na política para enriquecer, para roubar, para corromper e ser corrompido, pra resolver minha vida”, e assim vai. Tudo isso com um discurso demagógico e hipócrita de que irá governar para o povo, defendendo os interesses da comunidade e outros blá, blá ,blás.

Por isso a afirmação de que administrar ou legislar deveria ser para profissionais, para quem se prepara para tal. As disciplinas Gestão Pública, Política, Filosofia, Sociologia, Oratória deveriam fazer parte da grade curricular do ensino básico e fundamental, sem defender partidarismo, mas sim, Política Democrática.

Diante desse quadro, temos a obrigação de mostrar exemplos de quem faz Política séria, com competência, com responsabilidade, fazendo mais com menos, e realmente trabalhando para a coletividade.

Escolhi dois municípios, um em Mato Grosso e um em Mato Grosso do Sul.

Em Mato Grosso, Itiquira se destacou nos últimos quatro anos, com a administração completamente diferente de tudo que já aconteceu no município. Humberto Bortolini, conhecido como Betão, iniciou sua administração herdando 18 milhões de dívidas. Porém quitou, nos primeiros 12 meses, os compromissos, de 70% com fornecedores e prestadores de serviços, além do restante das dívidas com energia, INSS, consignados e ITIPREV, previdência do município. Betão terminou sua primeira administração com importantes investimentos para o município, sendo 90% feito com recursos próprios. E o eleitor soube retribuir, reelegendo – o com mais de 70% dos votos.

Cento e cinquenta casas foram distribuídas, a custo zero, para famílias carentes de Itiquira. As famílias foram escolhidas por uma comissão formada por integrantes do Judiciário, Igrejas, Câmara Municipal, Prefeitura e outras entidades do município,

Na área da Saúde, assumiu a Administração com um médico apenas, que atendia todo o município. Encerrou sua primeira gestão com sete médicos efetivos e mais cinco especialistas, que prestam serviços no município, além dos médicos que atendem pelo convênio com o Consórcio Regional de Saúde. Construiu dois modernos PSF’s e ampliou os dois existentes, adquiriu três ambulâncias zero km, melhorando o atendimento e os equipamentos do hospital e da UPA.

Na Educação, não havia nenhuma sala com ar condicionado e o Betão conseguiu climatizar 100% das escolas do município e investiu na qualificação dos profissionais da educação. Comprou vinte e quatro ônibus para o transporte escolar e quatro para o transporte universitário. Levou a UNEMAT para Itiquira, com dois cursos gratuitos: Pedagogia e Ciências Contábeis.

Além da aquisição desses veículos, comprou máquinas para a manutenção das estradas e serviços de infraestrutura; comprou terrenos para diversos segmentos; informatizou e equipou todos os órgãos municipais, tudo com recursos próprios, no valor aproximado de 20 milhões, em quatro anos de administração.

Das áreas adquiridas, implantou o Distrito Industrial em Itiquira e Ouro Branco do Sul. Aliás, é o único município no país, dividido em duas estruturas de cidade. Ouro Branco fica distante a mais de 100 km da sede, Itiquira.

Betão conseguiu implantar e cumprir o PCCV, Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores, resultando em aumentos salariais de 70%, em média, no decorrer dos quatro anos da primeira gestão.

E agora na sua segunda Gestão, o Plano Diretor do município já está em fase de aprovação; foi reformulado o Código Tributário e o Plano de Saneamento Básico do município já está em fase de conclusão.

Para esta nova gestão, a Administração pretende focar na geração de emprego e renda, com incentivos para a implantação de indústrias na cidade e vai continuar dando suporte aos produtores rurais do município .

Betão tem embasado sua administração no tripé da sustentabilidade, onde se administra com preocupação na economia sim, mas se preocupando com a pessoa, com o ser humano e a preservação do meio ambiente. Ele pretende intensificar o trabalho de proteção do Rio Itiquira , cartão postal da cidade, recuperação e protegendo sua nascente, evitando assim o seu assoreamento. Betão continuará gerindo o Município ouvindo a coletividade para atender as demandas existentes.

Embora o Prefeito tenha administrado e feito investimentos, em sua quase totalidade com verbas próprias, ele espera nesta administração, ter mais apoio do governo estadual, para atender as necessidades da população. Segundo o prefeito , além dos repasses constitucionais, na maioria das vezes recebidos atrasados, Itiquira trabalhou com menos de 500 mil reais conseguidos através de emendas de Deputados e convênios com as Secretarias Estaduais demonstrando assim que, quando se tem vontade e competência, se pode fazer muito com menos.

Como Betão, o prefeito de Costa Rica em Mato Grosso do Sul, Waldeli dos Santos Rosa, fez a diferença em sua gestão, nos últimos quatro anos. Empresário das áreas do agronegócio, comércio, construção civil, indústria e serviços, Waldeli levou essa experiência para a administração pública.

Como munícipe participante, Waldeli percebia que, apesar da arrecadação saudável do município, as coisas não aconteciam. Se lançou na Política, estudando muito sobre o assunto e sobre Gestão. Se preparou para administrar a cidade onde ele mora, corroborando o que dissemos no início deste artigo. Já foi prefeito por três mandatos, sendo um como candidato único do município e agora está iniciando seu quarto mandato.

Trabalha constantemente com pesquisas, sua bússola para dar o rumo certo em suas tomadas de decisão. Administra o município com uma arrecadação média de 7,5 milhões/mês e não deve nada. Paga os servidores públicos, sempre, na última sexta-feira do mês. Mesmo tendo no organograma da administração a Secretaria de Governo, ele não usa essa pasta. Trabalha com apenas seis Secretarias, Educação, Saúde, Obras, Desenvolvimento, Turismo e Promoção Social.

Segundo Waldeli , ele busca administrar a Prefeitura como empresa privada, diferente do que normalmente acontece nas prefeituras do país. Ele busca aprimorar a qualidade nos serviços prestados incentivando o comprometimento dos funcionários investindo em sua qualificação. Seu lema é “não olhar o quanto se gasta, desde que esses gastos sejam prioridade, mas deve–se, antes olhar o quanto se arrecada. O prefeito Waldeli levou para a Prefeitura sua experiência da iniciativa privada, onde na contabilidade básica não se admite gastar mais do que se recebe.

Waldeli faz isso com muita habilidade, junto com sua equipe, tanto que em 2016 conseguiu pagar 16 salários para os professores do município e mais metade do 17º salário, tornando-se notícia no Jornal Nacional, com direito a chamada na abertura do programa. São exemplos desse tipo que o Brasil precisa. E cumpre-nos divulgar, para servir de modelo para outros Administradores.

E mesmo para que a população reflita sobre o tipo de administrador que ela quer para sua cidade. O que Administra com a coletividade fazendo assim a verdadeira Política ou o politiqueiro que faz promessas e logo são esquecidas? Sabemos que, muitas vezes, a população pode se deixar levar pelos “tapinhas nas costas”.

E tem mais, um administrador pode fazer tudo correto, administrar com responsabilidade e competência, mas não garantir sua reeleição. Exemplo disso aconteceu com a ex-prefeita Érika Frota Cristino, de Coreáu, cidade do interior do Ceará, onde ela quitou as dívidas do município, deixadas pela gestão anterior, melhorou a educação e deixou 1,8 milhão em caixa. Apesar do excelente trabalho, Érika não conseguiu se reeleger, perdendo para seu adversário por 568 votos.

Coisas da vida ou da inversão de valores?

(*) Gino Rondon é Consultor de Marketing – Coach – ginorondoncomunicacao@gmail.com