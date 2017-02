IPC-S desacelera e fica em 0,49% na segunda semana de fevereiro – 09h12′

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), medido pela Fundação Getulio Vargas, teve desaceleração e ficou em 0,49% na semana de 15 de fevereiro. Na semana anterior, fechada no dia 6, o índice havia registrado inflação de 0,61%.

Cinco das oito classes de despesas avaliadas tiveram queda no índice, comparadas à medição anterior. O grupo educação, leitura e recreação teve forte influência, com a taxa passando de 3,34% na semana anterior para 2,5% nesta medição. Nesse sentido, os cursos formais ajudaram a puxar o índice para baixo, com queda de 7,01% para 4,21%.

Os gastos com alimentação registraram deflação de -0,01%, contra 0,2% verificado na última medição. Pesou a retração das carnes bovinas, de -0,73% para -1,49%.

O grupo transportes caiu de 0,82% para 0,75%, sob influência do aumento da deflação da gasolina de -0,37% para -0,56%. O grupo despesas diversas passou de 0,40% para 0,25% e comunicação, de 0,41% para 0,35%.

Habitação e cuidados pessoais tiveram ligeira aceleração nos índices, passando de 0,34% para 0,39% e de 0,39% para 0,41%, respectivamente. Os gastos com vestuário reduziram o ritmo de deflação, saindo de -0,13% para -0,04%.

Fonte: Agência Brasil