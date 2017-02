IPC-S apresenta variação de 0,4% na última semana – 09h10′

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio Vargas, apresentou variação de 0,4% na última semana. A taxa foi 0,09 ponto percentual (p.p.) abaixo da registrada na última divulgação.

Quatro das oito classes de despesa que compõem o índice tiveram queda. A maior contribuição partiu do grupo educação, leitura e recreação, que passou de 2,5% para 1,81%, com destaque para o item cursos formais, com a taxa passando de 4,21% para 2,34%.

Também houve queda nas taxas dos grupos alimentação, ao passar de -0,01% para -0,13%, transportes, que passou de 0,75% para 0,65% e comunicação que saiu dos 0,35% para 0,26%. Em cada um dos grupos o destaque vai para os itens: refeições em bares e restaurantes (0,37% para 0,35%), tarifa de ônibus urbano (2,34% para 1,78%) e tarifa de telefone móvel (0,82% para 0,51%).

No sentido contrário, apresentando acréscimo em suas taxas de variação, aparecem os grupos habitação (0,39% para 0,43%), saúde e cuidados pessoais (0,41% para 0,44%), vestuário (-0,04% para 0,02%) e despesas diversas (0,25% para 0,35%). Nestas classes de despesa, as maiores contribuições partiram dos itens: tarifa de eletricidade residencial (-0,11% para 0,09%), medicamentos em geral (-0,13% para 0,08%), roupas (-0,38% para -0,05%) e cartão de telefone (0,09% para 1,29%), respectivamente.

Fonte: Agência Brasil