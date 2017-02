Em meio a uma maratona intensa de jogos, o Internacional volta a campo hoje (23), às 20h30, para enfrentar o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). O duelo, que será válido pela última rodada do Grupo A da Primeira Liga, irá acontecer menos de 24 horas depois da partida entre o Colorado e o Oeste, pela Copa do Brasil.

Descontente com a definição do calendário, o Internacional chegou até a tentar mudar a data da partida, mas não obteve sucesso. Com isso, a comissão técnica colorada irá optar por levar somente jogadores reservas para o confronto contra o Criciúma, também em virtude da classificação antecipada do Internacional às quartas de final da Primeira Liga.

Vice de futebol do Internacional, Roberto Melo lamentou o curto intervalo de tempo entre uma partida e outra e apoiou a decisão da comissão técnica colorada. “É uma dificuldade maior. Um calendário difícil para o começo do ano. Temos tido um jogo a cada três dias e não há tempo para descansar. Agora com dois jogos em 24 horas teremos uma complicação ainda maior”, declarou.

Apesar das lamentações, o Internacional irá enfrentar uma equipe com situação parecida à sua. Assim como o Colorado, o Criciúma também entrou em campo ontem (22) pela Copa do Brasil, quando recebeu o Altos, do Piauí. Para piorar a situação, tanto os catarinenses como os gaúchos irão atuar por seus respectivos estaduais já no próximo sábado (25). Nesse dia, o Criciúma jogará contra o Metropolitano, às 15h30, em casa, enquanto que o Internacional jogará contra o Brasil de Pelotas, às 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Por isso, o técnico Deivid deve seguir a mesma linha e poupar seus titulares para o confronto da Primeira Liga.