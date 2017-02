O Inter rumou ao Norte do Rio Grande do Sul em busca da primeira vitória pelo Gauchão, mas encontrou um Passo Fundo valente no Vermelhão da Serra, neste domingo, pela 4ª rodada. Os donos da casa abriram o placar com Rodolfo Mól e faziam o Colorado sucumbir numa atuação apática. Aí, foi só jogar a bola para Brenner. O centroavante decidiu com dois gols de uma virada anunciada… Até os 48 do segundo tempo, quando Saimon subiu de cabeça e, num último suspiro, venceu Danilo Fernandes de cabeça para empatar a partida, num 2 a 2 recheado de emoções.

O Passo Fundo volta a campo pelo Gauchão para encarar o Juventude no Alfredo Jaconi no próximo sábado, às 18h30, mesmo horário e data da partida entre Inter e Brasil de Pelotas, no Beira-Rio. Antes, porém, o Colorado recebe o Oeste, às 20h45 da próxima quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. Depois, na quinta, a equipe de Antônio Carlos Zago vai ao Heriberto Hülse encarar o Criciúma, às 19h15, pela Primeira Liga.