A sede da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança em Rondonópolis, a Adna Central, realizará o 1º Congresso Reviver, entre os dias 25 e 28 deste mês de fevereiro, com o tema “Santo em todo o tempo”. A ministração da palavra de Deus estará a cargo do pastor Afrânio Magela, de Campo Grande (MS). Também haverá louvor e adoração.

O pastor presidente da Adna/Campo de Rondonópolis, Wonybaldo Carrijo Fortaleza, explica que, em anos anteriores a Igreja nesse período de carnaval fazia retiros para os jovens em lugares reservados. No entanto, ele conta que sentiu a necessidade de expandir as ações da Igreja nesse período para mais pessoas que estão precisando.

Assim, pastor Wonybaldo repassou que, ao invés de sair da cidade e se isolar em um retiro, desta vez, a Adna Central vai utilizar os 4 dias do período de carnaval para evangelizar, indo ao encontro da sociedade e de seus problemas, considerando que, nesta época, as pessoas estão muito expostas a bebidas, drogas, prostituição e outros males.

Conforme o pastor Wonybaldo, o Congresso Reviver neste ano vai servir de experiência para edições futuras, considerando que a intenção é realizá-lo, a partir de agora, todos os anos durante o carnaval. “O nosso objetivo é que os participantes tenham um refrigério espiritual nesse período de carnaval. A intenção é que as pessoas tenham outra opção nesse período”, reforçou.

Pastor Wonybaldo faz o convite para que a sociedade possa prestigiar o Congresso Reviver, informando que o evento não é voltado apenas para jovens, mas para pessoas de todas as idades. A intenção é também atrair a presença de pessoas que ainda não são evangélicas. As demais congregações da Adna em Rondonópolis também foram convidadas.

No sábado (25), na segunda-feira (27) e na terça-feira (28), o evento ocorrerá a partir das 19h30. No domingo (26), o começo está previsto para as 18h. A Adna está presente em Rondonópolis há mais de 10 anos e, hoje, o templo central está localizado junto à Rua Rio Branco, 1.847, La Salle.