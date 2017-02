A Igreja Evangélica Assembleia de Deus (IEAD) realiza a partir do próximo sábado (25) até o dia 28 de fevereiro, em seu templo sede, localizado na Avenida Amazonas, no Centro, o 9º Alegrai-vos no Senhor. De acordo com o presidente da IEAD, o pastor José Genésio, um dos objetivos do evento é a evangelização e também de edificar a igreja através da mensagem que será repassada pelos pastores convidados. Leia mais sobre o assunto na edição desta quinta-feira (23) do Jornal A TRIBUNA.