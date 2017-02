Não venha hostilizar minhas lágrimas

Você não sabe o que a fez cair

Na vida da gente existem várias páginas

Uma que faz chorar outra que faz sorrir.

Mas posso me erguer daqui a pouco

Certo que vou me alimentar de coragem

E não irei sair por aí bebendo feito louco

Seria uma tremenda bobagem.

Quero mesmo é me apaixonar de novo

Pois o amor não se deixa enganar

Seus intérpretes estão no meio do povo.

Por isso não devemos julgar

Ignoro e não me envolvo

Chore quem quiser chorar.

(*) Francisco Assis Silva é poeta e militar – email: assislike1@hotmail.com