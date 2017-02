Na proposta do juiz presidente do Tribunal do Júri, Wladymir Perri, em levar julgamentos de crimes contra a vida para as comunidades, está previsto para hoje (17), no Salão Paroquial do bairro Jardim Santa Clara, a partir das 8h30, o julgamento de Juraci Carolino Sobrinho.

Segundo a denúncia do Ministério Público Estadual, o réu é acusado de matar Rosilene da Silva Sousa, 32 anos, com requintes de crueldade, desferindo mais de 30 golpes de faca contra a mesma, não lhe dando nenhuma condição de defesa. O crime ocorreu no dia 6 de julho de 2014.

No ano do crime, a ex-esposa de Juraci, Rosilene da Silva, teria terminado o relacionamento devido ao ciúme doentio que o mesmo tinha pela mulher, mas Juraci não concordava com o fim do relacionamento.

No dia do crime, ele teria pulado o muro da casa da ex no Jardim Santa Clara e esperado ela ficar sozinha, quando cometeu o assassinato.

Rosilene, que trabalhava como confeiteira em um mercado da cidade, chegou a ser atendida ainda com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu à uma cirurgia e morreu no dia seguinte ao crime. O casal tinha três filhos, sendo uma menina de dez, um menino de oito e um menor de 4 anos.

O acusado foi preso quase seis meses após a data do crime, no dia 14 de janeiro de 2015, pela Polícia Judiciária Civil do estado do Rio Grande do Norte. Juraci foi preso na zona rural da cidade de Jaçanã, onde estaria escondido na casa de uma irmã e, de acordo com a PJC do estado, a prisão só foi possível por conta da constante troca de informações entre as polícias dos dois estados.