Paulo Cândido da Silva (45), conhecido como “Paulo Baleado”, morreu na madrugada de ontem (17) ao tentar invadir um bar localizado na entrada do município de São José do Povo. Segundo a Polícia Militar (PM), o filho do proprietário do estabelecimento disparou contra o ladrão e um comparsa. Um dos disparos atingiu o pescoço de um dos assaltantes. O outro bandido, de acordo com a polícia, também foi ferido, mas conseguiu fugir e foi preso na noite de ontem, juntamente com outros três envolvidos no caso.

O estabelecimento fica na entrada do município. Durante a ação, os bandidos foram até a porta do bar, chamaram o proprietário pelo nome e alegaram que estavam com o carro quebrado e precisavam de ajuda. Segundo a PM, o dono do bar não abriu a porta. Em seguida, os bandidos começaram a atirar na porta e conseguiram entrar no estabelecimento. O filho do proprietário, no entanto, reagiu e disparou contra os assaltantes.

Após atirar, o filho do comerciante deixou o local e abandonou a arma usada, que foi apreendida e encaminhada para perícia. Até o fechamento da reportagem, ele não havia sido localizado mas a informação recebida pela polícia é de que ele deve se apresentar nesta segunda-feira (20).

Paulo era figura conhecida da polícia em Rondonópolis, com diversas passagens. Ele utilizava uma tornozeleira eletrônica e também estava com um revólver calibre .36 com munições.