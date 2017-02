O Grupo de Mulheres em prol de Rondonópolis, composto hoje por cerca de 150 mulheres de diversos segmentos da sociedade, está buscando se reunir com o prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio (SD), para discutir assuntos importantes para o desenvolvimento da cidade. Inicialmente, com olhos voltados para a resolução dos problemas do aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco, o Grupo cresceu e agora está expandido suas áreas de atuação. As mulheres dividiram suas atividades neste primeiro momento em quatro setores: fiscalização, áreas verdes, saúde e aeroporto Municipal.

Em reunião no auditório do A TRIBUNA, com a presença das coordenadoras dos Grupos de Trabalho (GT), como são chamados, foram elencados os principais pontos e propostas para os quatro setores citados, com a intenção de oferecer apoio voluntário e colaborativo para com o Município.

Após essa reunião, o grupo espera se reunir com o atual gestor da cidade, para apresentar essas propostas de melhorias. Ainda sem conseguir espaço na agenda do prefeito, as voluntárias aguardam que o gestor aceite o encontro o quanto antes, já que os objetivos são o de melhorias para a cidade e para a população, o que também é de interesse para um bom gestor.