Quem esperava sábado de Carnaval modorrento no Vieirão, em Gravataí (RS), enganou-se. Teve de tudo. Pênalti perdido, com defesa de Marcelo Grohe, expulsão, e dois golaços. Enquanto o chute do equatoriano foi o abre-alas, Ramiro completou o marcador e garantiu a vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o Cruzeiro-RS. O resultado amplia a tranquilidade ao feriado Tricolor, que já estava aditivado com a chegada do centroavante Lucas Barrios.

Miller Bolaños marcou o golaço da partida. Aos 44 minutos do primeiro tempo, o equatoriano recebeu na intermediária e chutou forte. A bola bateu na trave direita antes de morrer no fundo das redes de Giovanni. Na segunda etapa, Ramiro completou cruzamento primoroso de Lincoln para ampliar o marcador. O atacante Lucão ainda foi expulso, o que complicou ainda mais a vida do Cruzeiro-RS.

Na próxima rodada, o time de Renato Gaúcho tem o Gre-Nal pela frente. A partida será no próximo sábado, às 17h30, na Arena. Já o Cruzeiro-RS entra em campo no domingo, às 16h, diante do Caxias no Centenário.