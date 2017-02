Confiante, Renato Gaúcho manteve a escalação e subiu a serra gaúcha com seus titulares para viver uma tarde ingrata e de futebol escasso neste domingo (5). Ou melhor. Para presenciar uma tarde simbólica para o Caxias. Em seu reencontro com o Estádio Centenário, em Caixas do Sul (RS) após voltar à elite do Gauchão, o Grená bateu o Tricolor por 2 a 1, pela 2ª rodada, em sua primeira vitória no estadual. E pode creditar a festa a Gilmar, autor dos dois gols do triunfo (gol aos 11 minutos do segundo tempo e outro gol aos 16 minutos do segundo tempo). Bolaños saiu do banco e descontou para os gremistas (aos 48 minutos do segundo tempo).

Com a vitória, o Caxias ocupa a quarta colocação na tabela, com três pontos. Com a mesma pontuação, o Grêmio é terceiro e leva vantagem no saldo de gols – um contra zero dos rivais. O Grená volta a campo no sábado, contra o Inter, às 20h, no Beira-Rio. O Tricolor, por sua vez, tem pela frente o Flamengo, na próxima quarta-feira, às 18h30, no Mané Garrincha, pela Primeira Liga. No Gauchão, a equipe encara o Passo Fundo, às 16h do domingo, na Arena.